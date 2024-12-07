歌手の氷川きよしが７日に自身のＳＮＳを更新。プライベートで散歩する様子を披露した。氷川はインスタグラムに「この子らＤＡＹ千葉不足で千葉り！でエナジー補充！」と記し、砂浜で犬と散歩する様子をアップ。愛犬との自撮りショットを公開し、笑顔を見せた。氷川は２０２２年の紅白パフォーマンスを最後に歌手活動を休止、今夏の２５周年コンサートで１年８か月ぶりに活動を再開した。１９日に大みそかの「第７５回ＮＨ