【中山】10ＲアクアラインＳ・11Ｒ常総Ｓ【京都】10Ｒ花見小路特別・11ＲリゲルＳ（L）【中京】11Ｒ中日新聞杯（GIII） 中京メインはGIII「中日新聞杯」。 今後の中距離戦線を担う有力馬たちが終結！さらに翌日のGI「阪神ジュベナイルフィリーズ」の特集など、とっておき情報も！ スタジオゲストにはSKE48の熊崎晴香さんが初登場！お楽しみに！！ ＜出演者＞【司会者】キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサ