モデルで女優の香音（かのん＝23）が7日、都内で「香音2025カレンダー」発売記念イベントを行った。完成したカレンダーを見つめて「今回、すごい新しい私をたくさん撮れました。新しいナチュラルさで、新しい私が見られるんじゃないかなと思います。点数は120点。なんで20点か分からないんですけど、100点満点の中でも、新しい気持ちで作っているので120点。100点超えたよ！」。両親は俳優野々村真（60）とタレント野々村俊恵（6