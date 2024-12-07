石川県珠洲市馬緤町で開かれた災害公営住宅建設に関する説明会＝7日午前石川県珠洲市は7日、能登半島地震による被害が大きかった同市馬緤町で、災害公営住宅建設に関する説明会を開き、本年度内に基本計画をまとめ、2026年中の完成を目指すと明らかにした。地元住民が恒久的に暮らせる住宅の整備を求めていた。市によると、町内2カ所（計約4100平方メートル）に木造平屋の公営住宅を建設予定。現時点で12世帯が入居を希望して