船迫の投球の50.4％がスライダー巨人の2年目右腕・船迫大雅（ふなばさま・ひろまさ）投手は、今季51試合に登板して4勝無敗22ホールド、防御率2.37の好成績を収めた。28歳と“遅咲き”ながら新人王を獲得し、契約更改交渉では3300万円アップの年俸5600万円で更改（金額は推定）。なかでも投球を支えた“魔球”は数字上でも納得の高水準だった。聖光学院高、東日本国際大を経て、西濃運輸から2022年ドラフト5位で入団。大学4年時