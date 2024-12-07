◆第６０回中日新聞杯・Ｇ３（１２月７日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）師走の芝中距離ハンデ重賞は３歳以上の１８頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗した３番人気のデシエルト（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ドレフォン）が逃げ切り、前走のアンドロメダＳからの連勝で重賞初制覇を飾った。岩田康騎手は今年の札幌記念（ノースブリッジ）以来、安田調教師は今年の北九州記念（ピューロマジック）以来のタイトルと