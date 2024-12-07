ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2024年12月の運勢」（12月7日（土）〜2025年1月4日（土））。「四柱推命」で占う2024年12月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「10月生まれ」（生年月日：10月8日〜11月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。◆10月生まれの月運