ポーズをとる楽天の新入団選手。（前列左から）中込陽翔投手、宗山塁内野手、徳山一翔投手。（後列左から）岸本佑也内野手、吉納翼外野手、江原雅裕投手、陽柏翔内野手＝7日、仙台市楽天が7日、仙台市内で育成を含む新入団7選手の発表を行い、ドラフト1位の宗山塁内野手は「まずは開幕スタメンが目標。そこから一年間を通して結果を残し、新人王という大きなタイトルを目指してやっていきたい」と抱負を述べた。主な新入団選手は