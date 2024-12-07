【J1昇格プレーオフ 決勝】(Cスタ)岡山 2-0(前半1-0)仙台<得点者>[岡]末吉塁(20分)、本山遥(61分)<警告>[岡]ルカオ(81分)主審:上田益也├J2在籍16年目・岡山が悲願のJ1初昇格!! 仙台は過去無得点“鬼門”で無念のプレーオフ敗退└岡山をJ1初昇格に導くプレーオフ2戦連発! 攻守に魅せたMF本山遥の原動力「その悔しさはプロになって忘れたことはない」