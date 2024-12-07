多彩なカルチャーと交わり、新たな価値観を提示してきた＜REDLINE＞だけあって、今回も多くのアパレルブランドが出店。C.U.L.T.U.R.E、DOTS COLLECTIVE、deviluse、GIVEME GUM、FireEastStation、RULE THE FATE、OVER(ALL)、VANLIという全8ブランドが顔を揃えている。◆会場写真そんな中でも注目したいのが、Crystal LakeのYDとRyo、ファッションデザイナーのTAKUTOらが創設したC.U.L.T.U.R.E。黒壁でシックなブースに並ぶのはTシ