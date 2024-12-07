【モデルプレス＝2024/12/07】俳優の山田孝之と仲野太賀が、11月9日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演。公開中の映画「十一人の賊軍」の過酷な撮影を振り返った。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆山田孝之「十一人の賊軍」の過酷な撮影を回顧本作でW主演を務めた山田と仲野。派手なアクションシーンが満載の同作に腕や脚むき出しの衣装で挑んだ山田は、「みなさんより露出が多い