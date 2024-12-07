国民民主党の榛葉（しんば）賀津也幹事長（57）が6日、国会内での定例会見で、不倫問題で3カ月間の役職停止処分となった玉木雄一郎代表（55）への「3カ月」の根拠を問われ「3カ月は3カ月です。根拠は、私も役員もよく考えて。3カ月間、代表が役職停止っていうのは極めて重いよ」と、厳しい処分だったことを強調した。 【写真】榛葉氏が「十分似合っている」とした玉木氏のヘアスタイル 榛葉氏は「この予算の佳境、税制改正や