Photo: mio ROOMIE 2024年11月8日掲載の記事より転載 おうち全体を温めるほどではない今の季節、わが家に導入したのは「ホットシート」というアイテム。これなら今いる場所だけをしっかり温めてくれるんです。ホットカーペットよりも手軽な「ホットシート」 無印良品 「ソファやベッドで使えるホットシート」