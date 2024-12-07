７日午後３時１５分、新潟県内の土砂災害警戒情報は全て解除されました。土砂災害警戒情報が解除された地域は、長岡市、柏崎市です。気象庁は、大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなったとしています。