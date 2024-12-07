お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。海外で購入したハンバーガーセットの値段を明かした。先月、ロサンゼルスでライブを行ったサンド。帰国時、伊達は3人で空港にあるハンバーガー店へ。ハンバーガーとポテトのセットを3つ注文したところ、なんと計1万5000円。「俺が出したんです