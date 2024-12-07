12月7日、京都競馬場で行われた10R・花見小路特別（3歳上2勝クラス・ハンデ・ダ1900m）は、藤岡佑介騎乗の2番人気、ロードクロンヌ（牡3・栗東・四位洋文）が快勝した。8馬身差の2着にクールブロン（牡4・栗東・武幸四郎）、3着にジョータルマエ（せん4・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:58.8（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、オペラプラージュ（牡3・栗東・新谷功一）は、7着敗退。【エリカ賞】ナグルファルがデビ