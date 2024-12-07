12月7日、京都競馬場で行われた9R・エリカ賞（2歳1勝クラス・芝2000m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ナグルファル（牡2・栗東・杉山晴紀）が快勝した。4馬身差の2着にワンモアスマイル（牡2・栗東・藤岡健一）、3着にイガッチ（牡2・栗東・笹田和秀）が入った。勝ちタイムは2:00.6（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、サトノクローザー（牡2・栗東・友道康夫）は、7着敗退。【京都7R】3億円ホース・ダノンシーマが初勝利エピファ