◇プロボクシングWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ4団体統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBO・IBF1位サム・グッドマン（オーストラリア）（2024年12月24日東京・有明アリーナ）プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が25年4月に予定する米国での防衛戦の相手候補は、WBC世界同級1位アラン・ダビ・ピカソ（24＝メキシコ）が有力だと6日（日本時間7日）、米