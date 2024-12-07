12月7日、京都競馬場で行われた3R・2歳未勝利（ダ1200m）は、水口優也騎乗の11番人気、ピーチマカロン（牝2・栗東・大根田裕之）が勝利した。1/2馬身差の2着にドナポンド（牝2・栗東・小林真也）、3着にメイショウヨンク（牡2・栗東・藤沢則雄）が入った。勝ちタイムは1:14.5（良）。1番人気で武豊騎乗、フクノフィアーノン（牝2・栗東・武英智）は4着、2番人気で田中健騎乗、ロードヴァルカン（牡2・栗東・中村直也）は7着敗