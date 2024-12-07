12月7日、中京競馬場で行われた9R・つわぶき賞（2歳1勝クラス・牝・芝1400m）は、岩田康誠騎乗の7番人気、ルージュラナキラ（牝2・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のナムラクララ（牝2・栗東・長谷川浩大）、3着にピコローズ（牝2・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは1:21.9（良）。1番人気で松山弘平騎乗、テレサ（牝2・栗東・吉岡辰弥）は、4着敗退。【阪神JF】初参戦の外国馬メイデイレディは17番枠