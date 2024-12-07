映画「パラサイト」のポン・ジュノ監督をはじめ、ドラマ「愛の不時着」でヒロインを務めたソン・イェジン、大物女優チョン・ジヒョン、俳優カン・ドンウォンらが、韓国の「映画人」としての連名で7日、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の罷免と拘束を望む緊急声明を出した。韓国各メディアが報じた。映画監督と映画俳優、学生など77団体、2518人の映画人一同の名義で「内乱罪現行犯・尹錫悦を罷免、拘束せよ」という内容の声明文