トヨタ新「カローラクロス」登場に反響多数！トヨタの台湾法人は2024年10月、コンパクトSUV「カローラクロス」の改良モデルを現地で発売しました。これについてユーザーから反響が集まっています。レクサス風のフロントフェイスがイイ！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「カローラ”SUV”」を画像で見る（70枚）カローラシリーズは1966年の初代の登場以降、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたグロー
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