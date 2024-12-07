「Ｊ１昇格プレーオフ・決勝、岡山２−０仙台」（７日、シティライトスタジアム）岡山が快勝し、初のＪ１昇格を決めた。前半２０分にゴール前左サイドの混戦からＭＦ末吉がゴール右隅に技ありシュートを決めて先制。１−０で前半を折り返すと、後半１６分にはＭＦ本山が追加点を奪った。試合後、本山は目に涙を浮かべながら「本当にうれしい気持ちしかない」とかみしめるように話し、昇格を決定付けた２点目については「ルカ