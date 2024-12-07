全国で唯一、県庁所在地に立地する中国電力島根原子力発電所２号機（松江市、８２万キロ・ワット）が７日、約１３年ぶりに再稼働した。今月下旬に発電を再開し、来年１月上旬に営業運転に入る予定だ。２号機の中央制御室では７日午後３時、運転員が核分裂反応を抑える制御棒を引き抜き、原子炉を起動。同４時５０分、核燃料が一定の熱を出し続ける「臨界」に達した。中国電は今後、長期間の稼働停止による不具合を調べるため、