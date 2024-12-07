フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たしたプロスケーター・羽生結弦（３０）が制作・指揮するアイスストーリー第３弾「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ―ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ―ＴＯＵＲ」の開幕を前に、早くもファンの盛り上がりが最高潮に達している。３０歳の誕生日を迎えた７日にさいたまスーパーアリーナで当アイスショーが幕開け。テレビ朝日は７日と９日の公演をテレ朝チャンネル１