Kylie Madry[メキシコシティ ６日 ロイター] - メキシコのグティエレス経済省通商担当次官は６日公表されたインタビューで、米国とカナダとの貿易協定を維持するためにあらゆる努力をしていると述べた。トランプ次期米大統領は１１月下旬、メキシコとカナダが米国への不法移民や麻薬の流入に対策を講じなければ、両国からの輸入品に関税を課す方針を示した。グティエレス氏は米通商専門誌「インサイドＵＳトレード」のインタビ