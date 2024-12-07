【モデルプレス＝2024/12/07】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」（日本テレビほか／毎週土曜14：30〜／全10回）の第8回が、7日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.8】【写真】ENHYPEN、日本人気アーティストとの貴重コラボ◆SUNGHOON、華麗なフィギュアスケート披露今回はENHYP