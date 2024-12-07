韓国の尹錫悦大統領、非常戒厳を謝罪7日、韓国・ソウル駅のテレビで尹錫悦大統領の談話を視聴する人たち。（ソウル＝新華社記者/姚蒞琳）【新華社ソウル12月7日】韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領は7日、テレビで談話を発表し、「非常戒厳」宣言で国民に不安を与えたと謝罪した。韓国の尹錫悦大統領、非常戒厳を謝罪7日、韓国・ソウル駅のテレビで尹錫悦大統領の談話を視聴する人たち。（ソウル＝新華社記者/姚!