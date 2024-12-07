サッカーＪリーグのＪ１昇格プレーオフ決勝が７日、岡山市のシティライトスタジアムで行われ、Ｊ２で５位のファジアーノ岡山が同６位のベガルタ仙台を２―０で破り、昇格プレーオフ３度目の挑戦で初のＪ１昇格を決めた。岡山は２０分にＭＦ末吉のゴールで先制。６１分にはＭＦ本山が追加点を挙げて突き放した。