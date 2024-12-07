中国電力島根原発2号機の再稼働で、原子炉の起動作業が行われた中央制御室＝7日午後3時1分、松江市（代表撮影）中国電力は7日午後、島根原発2号機（松江市、82万キロワット）の原子炉を起動し、再稼働した。島根原発は全国で唯一、県庁所在地に立地。30キロ圏には全国3番目となる約45万人を抱え、避難の実効性が課題となる。2号機は過酷事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型。同タイプとしては東北電力女川原発2号機