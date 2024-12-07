悲願のJ１初昇格だ。ファジアーノ岡山は12月７日、J１昇格プレーオフ決勝でベガルタ仙台とホームのシティライトスタジアムで対戦。20分に末吉塁の技あり弾で先制すると、61分には本山遥の渾身シュートで加点。２−０で勝利した。【動画】末吉塁のゴラッソ、本山遥の貴重な追加点！大一番を制した岡山は、来季はクラブ史上初めてJ１の舞台に挑む。SNS上では「ファジつえーーーーー」「ファジあつすぎる」「スゲェやん！」「お