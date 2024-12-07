座ってすぐの超チャンス手、誰もが穏やかではいられない。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」12月6日の第1試合。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が東1局の親番で得たお化け配牌を育て、親跳満を成就。放送席やファンを大いに沸かせた。【映像】放送席も絶句…伊達のお化け配牌→爆裂アガリ「よろしくお願いします！」と挨拶して開けた配牌はダブ東と中が対子、マンズで2メンツ、しかも赤もあるというイーシャ