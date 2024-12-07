「銃をおろしなさいよ！恥ずかしくないの？」女性が兵士から銃口を向けられながら、こう一喝して毅然とした態度をみせた映像が世界中に流れたのは12月４日のことだった。女性の名前はアン・グィリョン氏（35）。韓国の最大野党『共に民主党』の報道官だ。尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が45年ぶりとなる非常戒厳（戒厳令）を宣言すると、軍の力で政治をコントロールするために兵士たちが国会へ突入。それを阻止しようと兵士た