北海道テレビ放送（HTB）の人気番組「水曜どうでしょう」でもおなじみ、同局のマスコットキャラクター「onちゃん」がこのほど、着ぐるみバージョンでフィギュア化を果たした。フィギュアメーカー「ユニオンクリエイティブ」より登場した「sofbinal（ソフビナル）『onちゃん』着ぐるみver.」は現在、ホビー通販大手「あみあみ」などで予約を受け付けている。 【写真多数】ひざ裏のシワの再現がす