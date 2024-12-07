スペインが誇る20歳の逸材はポルトガルの名門で躍動している。『El Nacional』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今冬、ポルトに所属するスペインU-21代表FWサム・オモロディオンの獲得を検討しているという。今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードからポルトに完全移籍を果たしたオモロディオン。今季はここまでリーグ戦7試合に先発出場し、9ゴール1アシストと大爆発しており、UEFAヨーロッパリーグでも5戦4発と新天地