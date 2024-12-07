女優の米倉涼子が、６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」にゲストとして出演。同局系ドラマ「Ｄｏｃｔｏｒ−Ｘ外科医・大門未知子」で共演する女優・内田有紀との、銭湯での入浴シーンの裏話を語った。番組レギュラーの長嶋一茂は、米倉の登場に「大好きです」とデレデレ。「Ｄｏｃｔｏｒ−Ｘ」シリーズでは、米倉が演じる天才外科医・大門未知子が難解な手術後、共演の俳優・岸部一徳や女優・内田有紀が演じる同僚医