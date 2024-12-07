１２月７日の中京９Ｒ・つわぶき賞（芝１４００メートル＝１２頭立て、２歳１勝クラス、牝馬限定）は、７番人気のルージュラナキラ（美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）が差し切って、デビュー２連勝とした。勝ち時計は１分２１秒９（良）。道中は離れた最後方から。４角で大外に持ち出し、直線で伸びてナムラクララ（２着、西村淳也騎手）との叩き合いを首差でしのいだ。岩田康誠騎手は「出遅れてどうなるかと思った