オンラインで取材に応じるJ1神戸の大迫＝7日、神戸市（（C）VISSELKOBE）J1首位の神戸は7日、2連覇が懸かる最終節の湘南戦（8日・ノエビアスタジアム神戸）に向けて神戸市内で最終調整し、エースの大迫は「優勝が懸かるが、淡々とやるべきことを積み重ねるだけ」と落ち着いた様子で意気込みを述べた。神戸は勝てば自力で頂点に立つ優位な立場ながら、直近のリーグ2試合はともに引き分け。大迫も前節の柏戦でPKを失敗するなど