政治ジャーナリストの青山和弘氏が7日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。「103万円の壁」をめぐる駆け引きの現況を説明した。番組では「どうなる103万円の壁」と題して特集。青山氏は、「日本維新の会」新共同代表に就いた前原誠司氏と、石破茂首相との関係性を軸の１つに挙げた。石破氏と前原氏は「相当仲いいですね。2人とも鉄道オタクで、一緒に鉄道の旅とかしてるんですね。8月には一緒に台湾にも