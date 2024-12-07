タレント今田耕司（58）が7日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」（土曜午前11時55分＝関西ローカル）に出演。今年の「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」で、年間大賞に「ふてほど」が選ばれたことについて言及した。「ふてほど」は今年1月期に放送されたTBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」の略称。今田も同作を見ており、懐かしい昭和時代の描写に「俺らド真ん中やもん」と楽しんだという。しか