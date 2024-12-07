ＤｅＮＡは７日、新入団選手発表会「ＢＲＡＮＤＮＥＷＳＴＡＲＥＶＥＮＴ２０２５」を横浜・みなとみらいの海沿いに位置する大さん橋ホールで行った。発表会では萩原龍大チーム統括本部長と三浦大輔監督、新入団選手９選手が登場した。背番号も発表された。各選手の背番号は以下の通り。ドラフト１位・竹田祐投手「１２」ドラフト２位・篠木健太郎投手「３０」ドラフト３位・加藤響内野手「３７」ドラフト４位・若松尚