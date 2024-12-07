ストーク・シティ(イングランド2部)は6日、MF瀬古樹がファン投票による11月度のクラブ月間最優秀選手に選ばれたことを発表した。瀬古は今夏に川崎フロンターレから完全移籍で加入。11月2日の第13節ダービー・カウンティ戦(○2-1)で初スタメンを飾ると、同7日の第14節ブラックバーン戦(○2-0)こそ途中投入だったが、同9日の第15節ミルウォール戦(△1-1)から4試合連続で先発フル出場を果たした。11月は全6試合に出場し、そのう