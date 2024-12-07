千葉県・幕張メッセにて開催中の「東京コミックコンベンション2024」（以下、「東京コミコン2024」）。12月7日に行われたHuluオリジナル『コンコルディア／Concordia』特別ステージに中島健人が登壇した。 参考：山下智久とベネディクト・カンバーバッチの“交流”も！「東京コミコン2024」にセレブ集結 『コンコルディア／Concordia』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』のプロデューサ&#125