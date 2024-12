<REDLINE ALL THE FINAL>初日のBODY STAGEトップを飾るのは、大分発のロックンロール正統伝承者・SIX LOUNGEだ。◆ライブ写真2024年9月にはa flood of circle、w.o.d.と3マンスプリットツアー<BAND BOOM>を行い、9月28日に開催された地元大分・T.O.P.S BittsHALLのファイナル公演でも凄まじいガチンコ勝負を繰り広げた。「おはよう、REDLINEー!」とヤマグチユウモリ(Vo , G)が挨拶すると、「ナイトタイマー」から幕張