＜REDLINE ALL THE FINAL＞初日のBODY STAGEトップを飾るのは、大分発のロックンロール正統伝承者・SIX LOUNGEだ。◆ライブ写真2024年9月にはa flood of circle、w.o.d.と3マンスプリットツアー＜BAND BOOM＞を行い、9月28日に開催された地元大分・T.O.P.S BittsHALLのファイナル公演でも凄まじいガチンコ勝負を繰り広げた。「おはよう、REDLINEー！」とヤマグチユウモリ（Vo , G）が挨拶すると、「ナイトタイマー」から幕張