ABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の配信直前プレミアイベントが12月6日、東京・TOKYO NODE HALLにて開催。300名を超える観客の前に、主演の横浜流星、キャストの南沙良、佐野玲於(GENERATIONS)、中川龍太郎監督、そして主題歌「Faster than me」を歌うiriの5名