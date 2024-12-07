中華そば専門チェーン店「天下一品」(滋賀県大津市）が、令和を迎えた年から毎年、販売している「YEARどんぶり」を今年も公式オンラインショップで販売。今回のカラーは「黄色」で、京都・桜凛堂の一筆龍絵師・手島啓輔さんが手掛けた「一筆龍」が内側にデザイン。天下一品を象徴する「楽しさの傍にはいつもこってりがある！」「明日もお待ちしてます。」というメッセージも書かれています。同社は2024年にさまざまなブラン