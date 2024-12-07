本格的な積雪期を前に６日、青森県の弘南鉄道弘南線（弘前―黒石）で、線路上などの雪を吹き飛ばすラッセル車の試運転が行われた。ラッセル車「キ１０４」は１９２９年（昭和４年）に旧国鉄の苗穂工場（札幌市）で製造され、６８年に弘南鉄道が取得した。自力で走行はできず、２３年（大正１２年）に米・ウェスチングハウス社が製造した電気機関車・ＥＤ３３３形が、後ろから押して運行する。古参車両による除雪作業は、冬のお