米大リーグのカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２７）、デトロイト・タイガースの前田健太投手（３６）、カブスの今永昇太投手（３１）が７日、大阪府貝塚市で行われた野球未経験の子どもでも楽しめるイベント「ミズノやきゅう体験イベント」に参加した。子どもたちから“たっちゃん”と親しまれたヌートバーはティー打撃などでの実演を含めて指導。今永、前田もキャッチボールなどで交流した。２０２６年にはＷＢＣ