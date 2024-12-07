新日本プロレスは７日、米国・ＡＥＷらとの合同興行「レッスルダイナスティ」（来年１月５日、東京ドーム）の追加対戦カードを発表した。新たに決定したのはＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のデビッド・フィンレーとＡＥＷのブロディ・キングとのシングルマッチだ。２０１９年には新日本マットでも活躍したブロディは、現在ＡＥＷで「ハウス・オブ・ブラック」のメンバーとして活躍。現在開催中のリーグ戦「コンチネンタル