新入団選手発表会が行われたDeNAの2025年度新入団選手発表会が7日、横浜市内で行われた。あわせて新入団9選手の背番号が発表され、ドラフト1位の竹田祐投手（三菱重工West）は「12」に決まった。竹田は明大から三菱重工Westに進み、今季はチームのエースとして2大大会出場に貢献。最速150キロの直球に空振りの取れるフォークが武器で、即戦力の先発投手として期待が懸かる。最速157キロを誇る同2位の篠木健太郎投手（法大）